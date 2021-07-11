Новичку киевского "Динамо" на Родине угрожали репрессивными мерами

Бывший форвард национальной сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал, что угрожало новичку киевского "Динамо" Илье Шкурину после отказа играть за сборную страны, пока её президентом является диктатор Александр Лукашенко.

"Сложно сказать, будет ли Шкурин играть в сборной Беларуси, выступая за киевское "Динамо". Ему угрожали на родине даже репрессивными методами — отправить в армию, жаловались в УЕФА.

Я считаю, что это выбор каждого человека - выразить свою позицию. Если он так сказал, значит, у него были причины. Это личное дело каждого, играть в сборной или нет, петь гимн или нет. Его основное время работы — это клуб, там он получает зарплату, выполняет условия контракта. Сборная его ничем не держит, кроме патриотических ноток.

Хотя он и молодой парень, но принял взвешенное решение не выступать за сборную Беларуси. Самое главное, чтобы это не отразилось на его карьере. Ведь даже такого уровня футболистов в Беларуси немного. Надеюсь, когда-нибудь что-то поменяется, и он снова будет играть за сборную, если будет соответствовать требованиям главного тренера. К сожалению, в условиях, которые есть сейчас, наверное, это невозможно" - подытожил Кутузов.

"Телеграф" напоминает, что вчера Илья Шкурин забил свой дебютный мяч за киевское "Динамо" в первом же матче за клуб из столицы Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что переговоры между "Дженоа" и "Динамо" по трансферу Владислава Супряги - временно приостановлены.