Скачать
Воскресенье, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Непобедимый британский боксер сотворил немыслимое в ринге (видео)
Непобедимый британский боксер сотворил немыслимое в ринге (видео)
Экс-претендент на титул брутально нокаутировал непобедимого казаха в весе Ломаченко (видео)
Экс-претендент на титул брутально нокаутировал непобедимого казаха в весе Ломаченко (видео)
УЕФА хочет ещё сильнее расширить Чемпионат Европы
УЕФА хочет ещё сильнее расширить Чемпионат Европы

Новичку киевского "Динамо" на Родине угрожали репрессивными мерами

Новичку киевского "Динамо" на Родине угрожали репрессивными мерами
Обновлено 22:37 Сегодня Телеграф Sport.ua ФК "Динамо" Киев

Бывший форвард национальной сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал, что угрожало новичку киевского "Динамо" Илье Шкурину после отказа играть за сборную страны, пока её президентом является диктатор Александр Лукашенко.

"Сложно сказать, будет ли Шкурин играть в сборной Беларуси, выступая за киевское "Динамо". Ему угрожали на родине даже репрессивными методами — отправить в армию, жаловались в УЕФА.

Я считаю, что это выбор каждого человека - выразить свою позицию. Если он так сказал, значит, у него были причины. Это личное дело каждого, играть в сборной или нет, петь гимн или нет. Его основное время работы — это клуб, там он получает зарплату, выполняет условия контракта. Сборная его ничем не держит, кроме патриотических ноток.

Хотя он и молодой парень, но принял взвешенное решение не выступать за сборную Беларуси. Самое главное, чтобы это не отразилось на его карьере. Ведь даже такого уровня футболистов в Беларуси немного. Надеюсь, когда-нибудь что-то поменяется, и он снова будет играть за сборную, если будет соответствовать требованиям главного тренера. К сожалению, в условиях, которые есть сейчас, наверное, это невозможно" - подытожил Кутузов. 

"Телеграф" напоминает, что вчера Илья Шкурин забил свой дебютный мяч за киевское "Динамо" в первом же матче за клуб из столицы Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что переговоры между "Дженоа" и "Динамо" по трансферу Владислава Супряги - временно приостановлены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 139

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Последние новости Динамо Киев, ФК Динамо (Киев), Илья Шкурин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Макгрегор оскорбил жену Порье после боя (видео)
02 Непобедимый британский боксер сотворил немыслимое в ринге (видео)
03 В сети высмеяли Макгрегора из-за слов перед боем с Порье: мемы и шутки после поединка (фото, видео)
04 Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
05 Макгрегор - Порье 3: видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь