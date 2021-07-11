"Дженоа" приостановила переговоры с "Динамо" по трансферу Супряги

Как сообщает украинское издание Tribuna.com, переговоры между итальянским "Дженоа" и киевским "Динамо" по трансферу Владислава Супряги на данный момент зашли в тупик и, соответсвенно, приостановились.

По информации источника, переход 21-летнего украинского нападающего в стан "грифонов" в это трансферное окно - маловероятен, но в будущем генуэзцы могут вернуться к кандидатуре Супряги.

Причина того, что руководства клубов не могут прийти к "общему знаменателю" сейчас - крайне банальная для любого несостоявшегося трансфера. "Дженоа" хотел приобрести форварда или с помощью аренды с обязательной суммой выкупа, или же с рассрочкой на несколько лет. Киевляне планировали получить основную часть денег уже сейчас, из-за чего итальянцы приостановили переговоры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Супряга получил травму в товарищеском матче "Динамо" против "Люцерна", однако это не является причиной приостановки переговоров.

"Телеграф" напоминает, что другой игрок "Динамо" - защитник Виталий Миколенко, может усилить иной итальянский клуб - римскую "Рому".