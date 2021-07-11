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"Дженоа" приостановила переговоры с "Динамо" по трансферу Супряги

"Дженоа" приостановила переговоры с "Динамо" по трансферу Супряги
Обновлено 20:12 Сегодня Телеграф Tribuna.com Динамо Киев от Шурика

Как сообщает украинское издание Tribuna.com, переговоры между итальянским "Дженоа" и киевским "Динамо" по трансферу Владислава Супряги на данный момент зашли в тупик и, соответсвенно, приостановились.

По информации источника, переход 21-летнего украинского нападающего в стан "грифонов" в это трансферное окно - маловероятен, но в будущем генуэзцы могут вернуться к кандидатуре Супряги.  

Причина того, что руководства клубов не могут прийти к "общему знаменателю" сейчас - крайне банальная для любого несостоявшегося трансфера. "Дженоа" хотел приобрести форварда или с помощью аренды с обязательной суммой выкупа, или же с рассрочкой на несколько лет. Киевляне планировали получить основную часть денег уже сейчас, из-за чего итальянцы приостановили переговоры. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Супряга получил травму в товарищеском матче "Динамо" против "Люцерна", однако это не является причиной приостановки переговоров. 

"Телеграф" напоминает, что другой игрок "Динамо" - защитник Виталий Миколенко, может усилить иной итальянский клуб - римскую "Рому".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Трансферное окно, Последние новости Динамо Киев, Дженоа, ФК Динамо (Киев), Владислав Супряга, Летнее трансферное окно.
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