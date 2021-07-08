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Лукашенко всегда был готов убивать: известный оппозиционер дал неутешительный прогноз о будущем Беларуси

Лукашенко всегда был готов убивать: известный оппозиционер дал неутешительный прогноз о будущем Беларуси
05:31 Сегодня Телеграф

Александр Лукашенко по своей природе человек, который не умеет прощать и будет продолжать устраивать репрессии в отношении белорусов.

В этом уверен известный участник протестов в Беларуси Павел Латушко.

"Зная этого человека, скажу, что прощать он не умеет. Мстительный. От своих публичных заявлений он переходит к действиям. Мстить он еще будет хотеть. И это вообще критический вопрос для белорусского народа, сможем ли мы это остановить. Иначе масштаб репрессий будет только усиливаться, и распространяться на еще большее и большее количество белорусов. На данный момент через аресты прошло больше 36 тысяч человек, а сколько людей эмигрировало, сколько возбуждено уголовных дел… Пострадали сотни тысяч белорусов", - сказал он.

В то же время Латушко не знает, "как найти инструменты, которые позволят остановить это (Лукашенко, - Авт.) в Европе в 21 веке". При этом оппозиционер напомнил, что Лукашенко "всегда был таким" – и 20, и 30, и 40 лет назад.

"Просто раньше не было такого массового противостояния, которое мы наблюдали в прошлом году. Истории исчезновения [политика] Виктора Гончара, [экс-министра внутренних дел] Юрия Захаренко (в 1999-м в Минске бесследно пропали несколько видных оппозиционных деятелей. – Авт.) и других свидетельствуют о том, что режим всегда был готов принимать крайние меры. В том числе убирать своих оппонентов. Мы вспоминаем голодовку депутатов в Верховном Совете в 1995-м, когда их выкинули из зала парламента. Но все равно раньше не было таких массовых протестов", - отметил он.

Латушко уверен, что 2020 год для Беларуси стал показательным – 80% белорусов сказали Лукашенко "нет".

"А он своими действиями ответил, что никогда этого не простит и будет их карать. И если раньше он карал сотни людей, то теперь – десятки тысяч. Вот в чем перемена. А он не изменился. Изменились люди", - резюмировал он.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": Павел Латушко: Лукашенко - главная угроза независимости Беларуси, он очень мстительный и не умеет прощать.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.
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