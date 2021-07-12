"Динамо" проведёт товарищеский матч против победителя Лиги Европы

Как сообщает официальный сайт испанского "Вильярреала", "жёлтая субмарина" 26 июля в Австрии проведёт товарищеский матч против киевского "Динамо" на тренировочных сборах в Австрии.

Отметим, что это со стопроцентной вероятностью должно означать перенос игры "бело-синих" в первом туре УПЛ, так как он запланирован на 24-25 июля. Ранее уже было принято решение о переносе Суперкубка Украины между "Шахтёром" и "Динамо" с 24 июля на 22 сентября.

Отметим, что подопечные Мирчи Луческу в марте уже играли против "Вильярреала" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. И в Украине, и в Испании "Динамо" проиграло со счётом 0:2. Позже испанская команда добыла победу в Лиге Европы, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед" по серии пенальти.

"Телеграф" напоминает, что левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в римскую "Рому".

Ранее "Телеграф" сообщал, что ещё два итальянских клуба нацелились на нападающего "бело-синих" Владислава Супрягу.