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"Динамо" проведёт товарищеский матч против победителя Лиги Европы

"Динамо" проведёт товарищеский матч против победителя Лиги Европы
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Официальный сайт "Вильярреала" Динамо Киев от Шурика

Как сообщает официальный сайт испанского "Вильярреала", "жёлтая субмарина" 26 июля в Австрии проведёт товарищеский матч против киевского "Динамо" на тренировочных сборах в Австрии.

Отметим, что это со стопроцентной вероятностью должно означать перенос игры "бело-синих" в первом туре УПЛ, так как он запланирован на 24-25 июля. Ранее уже было принято решение о переносе Суперкубка Украины между "Шахтёром" и "Динамо" с 24 июля на 22 сентября.

Луческу нацелился на эквадорского форварда

Отметим, что подопечные Мирчи Луческу в марте уже играли против "Вильярреала" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. И в Украине, и в Испании "Динамо" проиграло со счётом 0:2. Позже испанская команда добыла победу в Лиге Европы, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед" по серии пенальти.

"Телеграф" напоминает, что левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в римскую "Рому". 

Ранее "Телеграф" сообщал, что ещё два итальянских клуба нацелились на нападающего "бело-синих" Владислава Супрягу.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Последние новости Динамо Киев, Товарищеские матчи, Вильярреал.
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