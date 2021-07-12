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Ещё два итальянских клуба нацелились на Супрягу

Ещё два итальянских клуба нацелились на Супрягу
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф ТаТоТаке ФК "Динамо" Киев

На днях стало известно, что долгожданный трансфер Владислава Супряги из киевского "Динамо" в генуэзский "Дженоа" не состоится по причине сорванных договорённостей между клубами.

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился подробностями в свежем выпуске Ютуб-передачи, а кроме того рассказал, что итальянские страсти 21-летнего украинца на этом не заканчиваются - форварда могут приобрести два иных клуба с Апеннинского полуострова, и один из них - "Торино". Правда, "быки" не являются приоритетным вариантом для самого форварда, та и этот вариант возможен лишь в случае ухода из клуба капитана и новоиспечённого чемпиона Европы в составе "Скуадры Адзурры" Андреа Белотти. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" может усилиться эквадорским нападающим. Источником этой информации является другой ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

"Телеграф" напоминает, что воспитанник и экс-футболист киевского клуба может перебраться в лиссабонскую "Бенфику".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Трансферное окно, ФК Динамо (Киев), Владислав Супряга, Летнее трансферное окно.
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