Ещё два итальянских клуба нацелились на Супрягу

На днях стало известно, что долгожданный трансфер Владислава Супряги из киевского "Динамо" в генуэзский "Дженоа" не состоится по причине сорванных договорённостей между клубами.

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился подробностями в свежем выпуске Ютуб-передачи, а кроме того рассказал, что итальянские страсти 21-летнего украинца на этом не заканчиваются - форварда могут приобрести два иных клуба с Апеннинского полуострова, и один из них - "Торино". Правда, "быки" не являются приоритетным вариантом для самого форварда, та и этот вариант возможен лишь в случае ухода из клуба капитана и новоиспечённого чемпиона Европы в составе "Скуадры Адзурры" Андреа Белотти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" может усилиться эквадорским нападающим. Источником этой информации является другой ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

"Телеграф" напоминает, что воспитанник и экс-футболист киевского клуба может перебраться в лиссабонскую "Бенфику".