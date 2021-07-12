Новый сезон УПЛ стартует 23 июля с матча между "Львовом" и "Мариуполем"

Стало известно расписание первого тура нового сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации. Пока нет информации об игре чемпиона страны киевского "Динамо", так как соперник "бело-синих" донецкий "Олимпик" снялся с соревнований.

Сам стартовый тур растянется сразу на 4 дня, а стартует 23 июля с противостояния между "Львовом" и "Мариуполем". Где этот поединок пройдёт - вопрос, так как на стадионе "Украина" с недавних времён проводить игры элитного дивизиона запрещено.

Вице-чемпион донецкий "Шахтёр" стартует дома против "Ингульца", а новички "Верес", "Металлист 1925" и "Черноморец" против "Колоса", "Руха" и "Десны" соответственно.

23 июля (пятница)

19:30 "Львов" — "Мариуполь"

24 июля (суббота)

17:00 "Верес" — "Колос"

19:30 "Шахтёр" — "Ингулец"

25 июля (воскресенье)

17:00 "Металлист 1925" — "Рух"

19:30 "Заря" — "Александрия"

19:30 "Десна" — "Черноморец"

26 июля (понедельник)

19:30 "Ворскла" — "Днепр-1"

"Телеграф" напоминает, что киевское "Динамо" 26 июля сыграет товарищеский матч против испанского "Вильярреала" на сборах в Австрии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Луческу нацелился на эквадорского форварда.