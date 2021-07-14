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"Динамо" сыграет с чемпионом Италии в один день с матчем в УПЛ: фанаты не поняли

"Динамо" сыграет с чемпионом Италии в один день с матчем в УПЛ: фанаты не поняли
13:36 Сегодня Телеграф inter-news.it Динамомания

Как сообщает итальянское издание Inter-news.it, специализирующееся на миланском "Интере", чемпион Украины киевское "Динамо" проведёт спарринг с чемпионом Италии. Игра пройдёт 14 августа в окрестностях Милана и без зрителей на трибунах. 

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Пикантности ситуации добавляет тот матч, что на этот день запланирован четвёртый тур чемпионата Украины, в котором подопечные Мирчи Луческу должны сыграть на выезде против "Ингульца" из Петрового. На когда будет перенесен в таком случае матч УПЛ - неизвестно. Сообщается, что матч первого тура "Динамо" против "Миная" уже перенесён на более поздний срок. 

Задействованы ли для проведения матча связи Мирчи Луческу, в 1998-1999 тренировавшего миланцев и долгие годы работавшего в Италии с другими клубами - пока не гвоорится.

"Телеграф" напоминает, что 26 июля киевляне также сыграют против победителя Лиги Европы - испанского "Вильярреала"

Сегодня "динамовцам" предстоит встреча со швейцарским "Сьоном", прямую трансляцию которого можно посмотреть здесь

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Интер, Последние новости Динамо Киев, Товарищеские матчи, Ингулец, ФК Интер Милан.
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