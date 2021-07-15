Георгий Бущан может вновь стать одноклубником Андрея Ярмоленко

Как сообщает авторитетное британское издание Standard.co.uk, лондонский "Вест Хэм", в котором выступает украинец Андрей Ярмоленко, сейчас занимается поиском конкурента своему основному вратарю Лукашу Фабиански. И один из вариантов - голкипер киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Георгий Бущан.

Источник сообщает, что "молотобойцы" также интересуются и голкипером ПСЖ Альфонсо Ареоля, который после прихода в стан парижан Джанлуиджи Доннаруммы не будет именно там никаких шансов.

Сообщается, что между клубами из столицы Англии и Украины уже были проведены переговоры, однако чем они увенчались - не сообщается. "Бело-синие" ранее выставили на Бущана ценник в размере 15 миллионов евро, и устроит ли он вторую сторону - вопрос. Возможно, интерес к персоне Георгия связан с его успешной игрой на Евро-2020, где он практически в каждом матче совершал эффектные сейвы. То же касается и матчей Лиги Наций, и еврокубкового сезона в "Динамо" Киев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бущан впервые показал свою возлюбленную.