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"Эвиан" - "Динамо": прямая трансляция матча

"Эвиан" - "Динамо": прямая трансляция матча
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф ФК "Динамо" Киев

В четверг, 15 июля, киевское "Динамо" проведёт очередной матч на тренировочных сборах в Швейцарии. Соперник - французский "Эвиан" из одноимённого города у швейцарской границы, который нынче выступает в региональных лигах своей страны.  

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Официальный канал "бело-синих" в Ютубе по традиции будет транслировать матч в прямом эфире. Начало - в 18:00 по киевскому времени.


Отметим, что в матче первого тура нового сезона УПЛ "динамовцы" сыграют против закарпатского "Миная", однако поединок перенесён на более поздний срок. Уже после начала чемпионата клубу из столицы Украины предстоит товарищеский матч против чемпионов Италии.

"Телеграф" напоминает, что вчера подопечные Мирчи Луческу одолели швейцарский "Сьон" со счётом 2:0, а голами отметились люксембуржец Жерсон Родригес и беларус Илья Шкурин. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что львовские "Карпаты", совладельцем которых является Олег Смалийчук, прекращают своё существование.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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