"Динамо" одержало уверенную победу в товарищеском матче

Киевское "Динамо" провело очередной товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды вечером 14 июля был швейцарский "Сьон", а игра проходила на его домашнем стадионе. Подопечные Мирчи Луческу обыграли фактических хозяев со счётом 2:0.

Первый мяч в игре забил Жерсон Родригес. Люксембуржец сначала не реализовал пенальти, а затем отлично сыграл на добивании, едва не порвав сетку ворот соперников. Чем-то это напомнило победный гол Гарри Кейна в полуфинале Евро-2020.

Второй гол - на счету новичка "бело-синих" Ильи Шкурина, который забил на сборах уже второй мяч и для себя лично. Беларус мастерски разобрался с оппонентами и бильярдным ударом отправил мяч прямо в угол швейцарских ворот.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Родине Шкурину угрожают репрессиями.

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