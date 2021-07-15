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"Динамо" кинуло взор на форварда "Динамо"

"Динамо" кинуло взор на форварда "Динамо"
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Fan-Day globallookpress

Как сообщает украинское издание FanDay, форвард загребского "Динамо" Бруну Петкович может перейти в другое "Динамо" - киевское. 

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Цена, за которую "бело-синие" планируют подписать 26-летнего нападающего национальной сборной Хорватии (играл и на Евро-2020, но результативными действиями на континентальном первенстве за 4 выхода на поле не отметился, всего за "клетчатых" 19 матчей и 6 голов), на данный момент не называется. Контракт Петковича с загребским клубом рассчитан ещё на 5 лет, то есть до лета 2026-го года.  

Ранее "Телеграф" сообщал, что киевляне хотят подписать эквадорского нападающего из чемпионата Словакии. Данный трансфер может стать личной инициативой главного тренера команды Мирчи Луческу.

"Телеграф" напоминает, что "Десна" подписала экс-защитника харьковского "Металлиста", киевского "Динамо" и национальной сборной Украины.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Трансферное окно, Динамо Загреб, Летнее трансферное окно, Бруну Петкович.
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