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"Милан" ведёт переговоры с вингером "Шахтёра"

"Милан" ведёт переговоры с вингером "Шахтёра"
12:24 Сегодня Телеграф Твиттер Сальваторе Кантоне ФК

Как сообщил сегодня на своей странице в Твиттере известный итальянский спортивный журналист и инсайдер Сальваторе Кантоне, итальянский "Милан" ведут переговоры с правым полузащитником донецкого "Шахтёра" - Тете. На каком этапе сейчас находятся переговоры - неизвестно. 

Отметим, что "горняки" в это летнее межсезонье уже подписали одного футболиста на позицию 21-летнего бразильца - речь о его соотечественника Педриньо из лиссабонской "Бенфики". Тот также обладает рядом прекрасных качеств для игры на краю атаке, и в том числе ударом с левой ноги. Сам же Тете находится в "Шахтёре" с начала 2019-го года.

"Телеграф" напоминает, что "Ворскла" подписала скандального экс-футболиста "Шахтёра" Владислава Вакулу, угодившего в пьяное ДТП. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что львовские "Карпаты" презентовали проект возрождённого клуба. В следующем сезоне клуб будет выступать во Второй лиги.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Шахтер, Милан, Шахтер, Трансферное окно, Тете, Летнее трансферное окно.
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