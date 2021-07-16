"Милан" ведёт переговоры с вингером "Шахтёра"

Как сообщил сегодня на своей странице в Твиттере известный итальянский спортивный журналист и инсайдер Сальваторе Кантоне, итальянский "Милан" ведут переговоры с правым полузащитником донецкого "Шахтёра" - Тете. На каком этапе сейчас находятся переговоры - неизвестно.

— Salvatore Cantone (@sa_cantone) July 15, 2021

Отметим, что "горняки" в это летнее межсезонье уже подписали одного футболиста на позицию 21-летнего бразильца - речь о его соотечественника Педриньо из лиссабонской "Бенфики". Тот также обладает рядом прекрасных качеств для игры на краю атаке, и в том числе ударом с левой ноги. Сам же Тете находится в "Шахтёре" с начала 2019-го года.

"Телеграф" напоминает, что "Ворскла" подписала скандального экс-футболиста "Шахтёра" Владислава Вакулу, угодившего в пьяное ДТП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что львовские "Карпаты" презентовали проект возрождённого клуба. В следующем сезоне клуб будет выступать во Второй лиги.