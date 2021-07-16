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Через два года - УПЛ: презентация возрождённых "Карпат"

Через два года - УПЛ: презентация возрождённых "Карпат"
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф Официальный сайт "Карпат" galinfo

Только на днях стало известно, что старые-добрые львовские "Карпаты" (а точнее - старое юридическое лицо "Карпат") прекратили существование. Об этом сообщил совладелец клуба Олег Смалийчук.  

Однако уже сегодня состоялась презентация возрождённого клуба, завладевшего исторической эмблемой. Дело в том, что клубом Болотникова она прошлым летом была передана в распоряжение ультрас клуба, и сейчас они отдали её проекту магната Владимира Матьковского, тренером которого является легендарный в прошлом вратарь "зелёно-белых" Андрей Тлумак.  

Как сообщает официальный сайт "Карпат", перед клубом стоят амбициозные цели - за год выйти со Второй лиги в Первую (в минувшем сезоне они прошли аматоров), а уже через два года играть в Премьер-лиге. Домашним стадионом "Карпат" будет легендарная "Украина", которая недавно успела попасть в скандал с понижением квалификации.   

"Телеграф" напоминает, что Украина стартует в еврокубков с поездки "Ворсклы". в Финляндию.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале с эмблемами "Шахтёра" в центре Киева, которые были испорчены силами ультрас "Динамо".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Львов, Денис Кожанов, Андрей Тлумак, ФК Карпаты Львов, Карпаты Львов.
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