"Олимпик" принят в Первую лигу: известен новый календарь соревнований

Как сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), донецкий "Олимпик" официально принят в Первую лигу на сезоне 2021/2022. Снявшийся с УПЛ клуб заменит в соревнованиях закарпатский "Минай", который несмотря на последнее место в элите сохранил свою прописку после снятия донетчан.

Под чьим руководством "Олимпик" будет выступать в следующем розыгрыше - пока неизвестно. Также известно, что все футболисты покинул команду после случившегося инцидента с неожиданным понижением в классе. В первом туре команде предстоит выездной матч против криворожского "Кривбасса".

Ранее "Телеграф" сообщал о заявлении президента донецкого клуба Владислава Гельзина, что для клуба нашлись новые инвесторы, которые и продолжат им заниматься. В свою очередь сам Гельзин не исключает, что останется в украинском футболе, но уже в другом городе и с другим клубом - там, где может быть больше болельщиков.

"Телеграф" напоминает, что вратарь национальной сборной Украины Георгий Бущан показал свою вторую половинку.