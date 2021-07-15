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"Олимпик" принят в Первую лигу: известен новый календарь соревнований

"Олимпик" принят в Первую лигу: известен новый календарь соревнований
15:45 Сегодня Телеграф ПФЛ ФК

Как сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), донецкий "Олимпик" официально принят в Первую лигу на сезоне 2021/2022. Снявшийся с УПЛ клуб заменит в соревнованиях закарпатский "Минай", который несмотря на последнее место в элите сохранил свою прописку после снятия донетчан.  

Арсен Аваков был лучшим форвардом Чемпионата Украины сезона 1994/1995

Под чьим руководством "Олимпик" будет выступать в следующем розыгрыше - пока неизвестно. Также известно, что все футболисты покинул команду после случившегося инцидента с неожиданным понижением в классе. В первом туре команде предстоит выездной матч против криворожского "Кривбасса".

Ранее "Телеграф" сообщал о заявлении президента донецкого клуба Владислава Гельзина, что для клуба нашлись новые инвесторы, которые и продолжат им заниматься. В свою очередь сам Гельзин не исключает, что останется в украинском футболе, но уже в другом городе и с другим клубом - там, где может быть больше болельщиков. 

"Телеграф" напоминает, что вратарь национальной сборной Украины Георгий Бущан показал свою вторую половинку.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ПФЛ, Первая лига, Украинский футбол, Олимпик Донецк.
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