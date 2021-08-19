"Помру, але поб’ю рекорд": Селезньов сповнений рішучості стати кращим бомбардиром в Україні

Євген Селезньов налаштований дуже серйозно в питанні рекорду Максима Шацьких і Сергія Реброва.

Одіозний український футболіст Артем Мілевський на своєму YouTube-каналі "Миля" в бесіді з Максимом Шацьких розповів про рішучість Євгена Селезньова побити рекорд за кількістю голів в чемпіонаті України.

За словами Артема, Селезньов дуже хоче побити цей рекорд. Шацьких, в свою чергу, лише побажав удачі Євгенію в цьому.

"Я з Селезньовим недавно розмовляв … Він каже:" Я, мовляв, помру, але поб’ю рекорд Макса", — заявив Мілевський. "Скільки здоров’я вистачить — нехай пихкає ", — посміявся з цієї ситуації Шацьких.

На даний момент список бомбардирів очолюють Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). У Селезньова поки 116 забитих м’ячів. Євген в сезоні 2021/22 виступає за "Минай", який, схоже, буде боротися за виживання у першості. До слова, Мілевський в сезоні 2020/21 грав за "Минай", але так і не зумів порадувати уболівальників голами.

У минулому сезоні Селезньов потрапив у великий скандал. Керівництво "Колоса", де виступав нападник, раптово відсторонило гравця від основної команди, а сам футболіст заперечував наявність конфліктної ситуації.

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