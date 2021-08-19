Укр

"Умру, но побью рекорд": Селезнев полон решимости стать лучшим бомбардиром в Украине

Автор
М. Корнилов
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Автор
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"Умру, но побью рекорд": Селезнев полон решимости стать лучшим бомбардиром в Украине Новость обновлена 19 августа 2021, 18:20
Артем Милевский и Евгений Селезнев

Евгений Селезнев настроен очень серьезно в вопросе рекорда Максима Шацких и Сергея Реброва.

Одиозный украинский футболист Артем Милевский на своем YouTube-канале "Миля" в беседе с Максимом Шацких поведал о решимости Евгения Селезнева побить рекорд по количеству голов в чемпионате Украины.

По словам "Мили", Селезнев очень хочет побить этот рекорд. Шацких, в свою очередь, лишь пожелал удачи Евгению в этом.

"Я с Селезневым недавно разговаривал… Он говорит: "Я, мол, умру, но побью рекорд Макса", — заявил Милевский. "Сколько здоровья хватит — пусть пыхтит", — посмеялся с этой ситуации Шацких.

На данный момент список бомбардиров возглавляют Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). У Селезнева пока 116 забитых мячей. Евгений в сезоне 2021/22 выступает за "Минай", который, похоже, будет бороться за выживание в лиге. К слову, Милевский в сезоне 2020/21 играл за "Минай", но так и не сумел порадовать болельщиков голами.

В прошлом сезоне Селезнев угодил в большой скандал. Руководство "Колоса", где выступал нападающий, внезапно отстранило игрока от основной команды, а сам футболист отрицал наличие конфликтной ситуации.

С результатами матчей 4-го тура чемпионата Украины можно ознакомиться у нас на сайте.

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