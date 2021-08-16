УПЛ, 4-й тур: розклад і результати матчів чемпіонату України (відео)

В Україні проходить 4-й тур чемпіонату з футболу.

Четвертий тур чемпіонату України з футболу 2021/22 стартував у пʼятницю, 13 серпня, в Києві на НСК "Олімпійський" матчем "Шахтар" — "Металіст". А завершиться ігровий тур в середу, 18 серпня, також в столиці України, але на стадіоні імені Валерія Лобановського, де місцеве "Динамо" проведе "гостьовий" матч проти "Інгульця". Нижче наведені всі результати і відеоогляди поєдинків 4-го туру УПЛ.

Розклад і результати матчів четвертого туру УПЛ 2021/22 (оновлюється):

Пʼятниця, 13 серпня

"Шахтар" — "Металіст 1925" 2: 0

Субота, 14 серпня

"Верес" — "Ворскла" 1: 1

"Десна" — "Дніпро-1" 2: 1

"Зоря" — "Минай" 1: 1

Неділя, 15 серпня

"Колос" — "Рух" 1: 1

"Львів" — "Олександрія" 1: 1

Понеділок, 16 серпня

"Маріуполь" — "Чорноморець" 2:3

Середа, 18 серпня

"Інгулець" — "Динамо" 19:30 — Футбол 1

Нагадаємо, "Шахтар" і "Зоря" на цьому тижні грають в єврокубках. Донеччани проведуть гостьовий поєдинок проти "Монако", а луганчанам доведеться зустрітися з віденським "Рапідом".

Раніше "Телеграф" повідомляв про результати попереднього туру УПЛ. Також у нас на сайті доступні всі відеоогляди цих ігор.