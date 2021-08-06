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УПЛ, 3-й тур: расписание и результаты матчей чемпионата Украины

УПЛ, 3-й тур: расписание и результаты матчей чемпионата Украины
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Третий тур чемпионата Украины по футболу начнется в пятницу, 6 августа, в Харькове, где местный "Металлист 1925" примет "Черноморец". Центральная игра тура состоится 8 августа, когда луганская "Заря" в Запорожье сыграет с киевским "Динамо". Эта встреча покажет состояние дел у украинских команд, которые вскоре начнут свой путь в еврокубках. Отметим, матч "Минай" - "Колос" перенесен из-за участия "Хлеборобов" в Лиге конференций.

"Колос" стартовал в еврокубках с ничьей: видеообзор матча Лиги конференций с "Шахтером" Караганда

Расписание и результаты матчей третьего тура УПЛ 2021/22 (обновляется):

Пятница, 6 августа

19:30 - "Металлист 1925" - "Черноморец" - Футбол 1

Суббота, 7 августа

17:00 "Рух" Львов - "Верес" - Футбол 2

19:30 "Днепр-1" - "Мариуполь" - Униан ТВ

19:30 "Шахтер" Донецк - "Александрия" - Футбол 2

Воскресенье, 8 августа

Перенесен - "Минай" - "Колос"

19:30 "Ворскла" - "Львов" - Футбол 1

19:30 "Заря" - "Динамо" Киев

Понедельник, 9 августа

19:30 "Десна" - "Ингулец"

"Телеграф" напоминает, что во втором туре чемпионата Украины были сыграны все матчи, а вот в первом чуть позже будет сыгран последний поединок "Динамо" - "Минай".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ.
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