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"Колос" стартовал в еврокубках с ничьей: видеообзор матча Лиги конференций с "Шахтером" Караганда

"Колос" стартовал в еврокубках с ничьей: видеообзор матча Лиги конференций с "Шахтером" Караганда
22:52 Сегодня Телеграф Фото: ФК Колос

"Колос" сыграл вничью с "Шахтером" Караганда в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА 2021/22. Встреча, которая проходила 5 августа на "Колос-Арене" в Ковалевке, завершилась со счетом 0:0.

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Команды за 90 минут создали много убойных моментов у ворот друг друга, но счет открыт так и не был. Отметим, с 76-й минуты "Горняки" играли в меньшинстве после удаления Давида Атанаскоски (вторая желтая). Таким образом, все решится в ответной игре. Отметим, с этого сезона на турнирах под эгидой УЕФА не действует правило выездного гола.

"Колос" 0:0 "Шахтер" Караганда

Удаление: Атанаскоски 76'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор игры будет доступен здесь позднее.

Ответная игры между командами состоится во вторник, 10 августа, в Казахстане. Напомним, победитель противостояния "Колос" - "Шахтер" Караганда отправится в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где встретится с победителем дуэли "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив. Поединки этой стадии еврокубка пройдут 19 и 26 августа. Победитель раунда плей-офф отберется в групповой раунд ЛК.

Ранее "Телеграф" сообщал, что игрок "Колоса" в межсезонье перебрался в "Динамо".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, ФК Шахтер (Караганда), ФК Колос, Лига конференций.
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