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Футболист "Колоса" выбил зуб тренеру, но остался в команде (видео)

Футболист "Колоса" выбил зуб тренеру, но остался в команде (видео)
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Президент ФК "Колос" Андрей Засуха, комментируя ситуацию с Евгением Селезневым, поведал, что оставил в команде футболиста, который подрался с тренером. Об этом функционер рассказал в интервью на Youtube-канале "Вацко Live".

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Засуха сообщил, что 2 года назад один из его футболистов подрался со своим кумом, выбив тому зуб. Отчисления требовал и главный тренер команды Руслан Костышин, однако президент клуба после общения с игроком оставил его в команде. Более того, неназванный футболист до сих пор играет в "Колосе", а контракт с ним продлевался не один раз.

"Об этом не знали журналисты, не знали десятки тысяч людей. Человек сейчас играет в "Колосе", у него все нормально. Я с ним в третий раз переподписываю контракт. Все же спокойно", - заявил Засуха, намекая на шумиху, которая возникла с Селезневым.

"Телеграф" напоминает, что на сборах в Турции Селезнева отчислили из "Колоса". Игрок не стал прислушиваться к Засухе и пошел комментировать возникшую ситуацию не с президентом клуба, а с известными журналистами и блогерами. В итоге в ковалевском коллективе окончательно решили сослать Селезнева в дубль.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 215

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Футбол, ФК Колос, Андрей Засуха.
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