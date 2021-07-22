Первый тур УПЛ: расписание и результаты матчей чемпионата Украины

Чемпионат Украины по футболу сезона 2021/22 стартует в ближайшую пятницу, 23 июля, матчем "Львов" - "Мариуполь", который состоится на "Львов-Арене". Центральная игра тура "Ворскла"- "Днепр-1" пройдет в понедельник, 26 июля, в Полтаве из-за участия полтавчан в Лиге конференций УЕФА. "Динамо" из-за ситуации с "Олимпиком", который в итоге снялся с чемпионата, сыграет свою игру первого тура с "Минаем", заменившим дончан, уже в августе.

Расписание и результаты матчей первого тура УПЛ 2021/22 (обновляется):

23 июля (пятница)

19:30 "Львов" - "Мариуполь" - Футбол 1

24 июля (суббота)

17:00 "Верес" - "Колос" - Футбол 2

19:30 "Шахтёр" - "Ингулец" - Футбол 2

25 июля (воскресенье)

17:00 "Металлист 1925" - "Рух" - Футбол 1

19:30 "Заря" - "Александрия" - Униан ТВ

19:30 "Десна"- "Черноморец" - Футбол 1

26 июля (понедельник)

19:30 "Ворскла"- "Днепр-1"

11 августа (среда)

19:30 "Динамо" - "Минай"

Ранее "Телеграф" сообщал, что во "Львове" серьезные проблемы с коронавирусом в клубе. Отметим, киевляне вместо матча ЧУ проведут товарищеский поединок на сборе в Австрии. Напомним, накануне старта чемпионата Украины 2021/22 донецкий "Шахтер" установил невероятный рекорд среди украинских клубов.