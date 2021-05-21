Скачать
Пятница, 21.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Украинская Мэрилин Монро": Влада Седан похвасталась "ногами от ушей" (фото)
"Украинская Мэрилин Монро": Влада Седан похвасталась "ногами от ушей" (фото)
ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей
ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей
Украина - Бахрейн: букмекеры назвали вероятный счет
Украина - Бахрейн: букмекеры назвали вероятный счет
Вопрос по Буяльскому отпал для Шевченко: лидер "Динамо" пропустит Евро-2020
Вопрос по Буяльскому отпал для Шевченко: лидер "Динамо" пропустит Евро-2020

Президента футбольного клуба УПЛ дисквалифицировали на 5 лет - подробности

Президента футбольного клуба УПЛ дисквалифицировали на 5 лет - подробности
Обновлено 19:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президенту донецкого ФК "Олимпик" Владиславу Гельзину запретили любую футбольную деятельность на 5 лет. 

Об этом информирует Sport.ua.

Соответствующее решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола. 

Причиной тому послужило поведение Гельзина после матча "Олимпик" - "Шахтер", который состоялся в марте 2021 года. Тогда после отмененного из-за офсайда гола, он не сдерживая эмоций в прямом эфире высказался в отношении судьи матча Юрия Иванова, а также главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Помимо дисквалификации на пять лет, Гельзин получил еще пять лет условной дисквалификации, а также штраф в размере 250 тысяч грн. 

Впрочем, он может оспорить решение УАФ в порядке апелляции, а после этого в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне. 

Как сообщалось ранее, после этого матча Гельзин направил официальное обращение к другим клубам УПЛ и предложил выразить недоверие главе комитета арбитров Лучано Лучи. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 149

Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, УАФ, Владислав Гельзин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей
02 Украина - Бахрейн: букмекеры назвали вероятный счет
03 Вопрос по Буяльскому отпал для Шевченко: лидер "Динамо" пропустит Евро-2020
04 Президента футбольного клуба УПЛ дисквалифицировали на 5 лет - подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь