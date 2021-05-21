Президента футбольного клуба УПЛ дисквалифицировали на 5 лет - подробности

Президенту донецкого ФК "Олимпик" Владиславу Гельзину запретили любую футбольную деятельность на 5 лет.

Об этом информирует Sport.ua.

Соответствующее решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола.

Причиной тому послужило поведение Гельзина после матча "Олимпик" - "Шахтер", который состоялся в марте 2021 года. Тогда после отмененного из-за офсайда гола, он не сдерживая эмоций в прямом эфире высказался в отношении судьи матча Юрия Иванова, а также главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Помимо дисквалификации на пять лет, Гельзин получил еще пять лет условной дисквалификации, а также штраф в размере 250 тысяч грн.

Впрочем, он может оспорить решение УАФ в порядке апелляции, а после этого в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне.

Как сообщалось ранее, после этого матча Гельзин направил официальное обращение к другим клубам УПЛ и предложил выразить недоверие главе комитета арбитров Лучано Лучи.