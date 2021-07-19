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"Динамо" вместо матча чемпионата Украины сыграет с командами Бундеслиги и Примеры

"Динамо" вместо матча чемпионата Украины сыграет с командами Бундеслиги и Примеры
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Киевское "Динамо" не спешит возвращаться на родину, ведь начнет чемпионат Украины 2021/22 позже всех. "Бело-синие" приняли решение провести еще один контрольный сбор, но на этот раз не в Швейцарии, а в Австрии. Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Украины.

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По информации источника, тренерский штаб киевлян решил провести дополнительный сбор команды, который на этот раз пройдет в Австрии. 23 июля, когда в Украине начинается новый сезон УПЛ, "Динамо" сыграет с немецким "Унионом" (Берлин), а на 26-е июля у киевлян запланирован спарринг с действующим чемпионом Лиги Европы - испанским "Вильярреалом". Игры с европейскими командами пройдут в Кематене и Куфштайне соответственно, а видеотрансляция матчей будет доступна у нас на сайте.

Отметим, после второй игры "Динамо" вернется в Киев, где на своей учебно-тренировочной базе в Конче-Заспе продолжит подготовку к сезону. Первая официальная игра "Бело-синих" запланирована на 1 августа. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет "Верес".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" предложило "Руху" свой стадион для проведения матчей чемпионата Украины, однако УАФ не собирается соглашаться с этим.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Вильярреал, Футбол.
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