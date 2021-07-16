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"Динамо" начнёт чемпионат 1 августа: стали известно, когда пройдут матчи второго тура УПЛ

"Динамо" начнёт чемпионат 1 августа: стали известно, когда пройдут матчи второго тура УПЛ
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф УПЛ Футбол 24

Как сообщает официальный сайт УПЛ, стало известно расписание матчей второго тура чемпионата Украины. Чемпион страны киевское "Динамо", чей матч первого тура перенесён на более поздний срок, сыграет против новичка элиты ровненского "Вереса" в воскресенье, 1 августа. 

Новый сезон УПЛ стартует 23 июля с матча между "Львовом" и "Мариуполем"

Сам же тур вновь разбит на четыре дня. К примеру, вице-чемпион страны донецкий "Шахтёр" сыграет против "Львова" на выезде ещё в пятницу, 30 июля. Игра "горняков" против "горожан" состоится на "Арене Львов".

30 июля (пятница)

Львов – Шахтёр 19:00

Колос – Металлист 1925 21:00

31 июля (суббота)

Минай – Александрия 17:00

Черноморец – Днепр-1 19:30

1 августа (воскресенье)

Мариуполь – Десна 17:00

Динамо – Верес 19:30

Ворскла – Рух 19:30

2 августа (понедельник)

Ингулец – Заря 19:30 

Ранее "Телеграф" сообщал об интересном изменении в регламенте УПЛ на следующий сезон

"Телеграф" напоминает, что в Киеве осквернили эмблемы донецкого "Шахтёра". Сообщается, что сделали это представители ультрас киевского "Динамо".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 164

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Украинский футбол, Последние новости Динамо Киев, ФК Верес, Шахтер Донецк.
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