"Руху" запрещают играть в Киеве, львовский клуб не может найти домашний стадион

Эпопея с домашними стадионами для львовской команды "Рух" продолжается. 19 июля стало известно, что киевское "Динамо" хотело "приютить" львовян на стадионе имени Валерия Лобановского в столице, однако, похоже, этому не суждено сбыться. Meta-ratings со ссылкой на источник в УАФ сообщает, что "Руху" запретят играть в Киеве из-за географической "прописки" клуба.

По информации источника, комитет по стадионам не разрешит львовской команде выступать в Киеве. До этого "Рух" не сумел договориться с "Ареной Львов" и получил отказ на проведение матчей УПЛ на львовском стадионе "Украина" и тернопольском центральном стадионе. Примечательно, что заявить домашний стадион "Рух" обязан до конца сегодняшнего дня, что ставит большой вопрос об участии команды в новом сезоне УПЛ 2021/22, ведь без домашнего стадиона клубу не выдадут аттестат на участие в турнире.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вылетевший в прошлом сезоне УПЛ "Минай" заменит "Олимпик".