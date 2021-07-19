Львовский "Рух" вынужден будет играть "домашние" матчи в Киеве

Львовский футбольный клуб "Рух", похоже, нашел арену для проведения домашних матчей чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21. По информации пресс-службы львовской команды, коллектив будет проводить игры УПЛ на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Изначально "Рух" планировал играть домашние матче чемпионата на стадионе "Украина" во Львове, однако за пару недель до старта первенства УАФ внезапно изменило категорию арены, что сделало невозможным проведение матчей чемпионата Украины на ней. В итоге львовская команда в связи с этой ситуацией угрожала выходом из УПЛ, однако, похоже, нашла компромиссное решение играть домашние матчи в Киеве.

"ФК "Динамо" первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразил четкую и однозначную позицию по преследований со стороны УАФ нашего клуба. Для нас это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией и не боятся ее публично высказывать", - гласит сообщение на официальном сайте львовской команды.

Новый сезон УПЛ стартует уже в ближайшую пятницу, 23 июля. В первом туре "Рух" сыграет с в гостях с "Металлистом-1925" (25.07.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, где будет играть свои домашние матчи еще одна львовская команда - ПФК "Львов".

Напомним, УАФ обязал каждую команду УПЛ разместить у себя на футболках лозунг "Слава Украине - Героям Слава".