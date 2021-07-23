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Первый матч чемпионата Украины 2021/22 завершился вничью (видео)

Первый матч чемпионата Украины 2021/22 завершился вничью (видео)
Обновлено 21:23 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

В пятницу, 23 июля, "Львов" и "Мариуполь" открывали программу матчей чемпионата Украины сезона 2021/22. Встреча, которая проходила во Львове на одноименной арене, завершилась со счетом 1:1.

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Первый гол в новом сезоне УПЛ оформил футболист "Мариуполя", нападающий Андрей Кулаков, который воспользовался скидкой Дмитрия Топалова. Приазовцы не сумели удержать свои ворота сухими, и уже на 32-й минуте хозяева усилиями Артура Ременяка сравняли счет. Эрнест навесил с левого фланга, а украинский нападающий головой замкнул передачу партнера.

Видео голов и лучшие моменты первого тайма:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

В следующем туре "Львов" примет "Шахтер" (30.07.2021), а "Мариуполь" сыграет домашний поединок против "Десны" (01.08.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть остальные игры первого тура УПЛ 2021/22.

Напомним, "Динамо", которое пропускает первый тур УПЛ, провело товарищеский поединок против команды немецкой Бундеслиги - "Унион" Берлин. У нас на сайте доступно полное видео этого матча.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 76

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Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь, ФК Львов.
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