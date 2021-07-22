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"Динамо" - "Унион" Берлин: прямая видеотрансляция матча

"Динамо" - "Унион" Берлин: прямая видеотрансляция матча
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В пятницу, 23 июля, киевское "Динамо" проведет свой седьмой контрольный матч на втором тренировочном сборе, в котором "Бело-синие" встретятся с немецкой командой "Унион" Берлин. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени. В этой статье ближе к началу игры будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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Прямая видеотрансляция матча "Динамо" - "Унион" Берлин доступна на Youtube-канале ФК "Динамо" Киев:

"Унион" Берлин - команда немецкой Бундеслиги. В прошлом сезоне столичный коллектив занял седьмое место в первенстве и отобрался в Лигу конференций, где сыграет в  квалификационном раунде плей-офф.

Отметим, в своем последнем спарринге "Динамо" уступило "Атлетику" Бильбао со счетом 1:0.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" в товарищеском матче побил украинский рекорд по количеству пасов за одну игру. Примечательно, что прошлый рекорд принадлежал команде Мирчи Луческу.

Напомним, "Динамо" из-за замены "Олимпика" на "Минай" в чемпионате Украины свой матч первого тура УПЛ 2021/22 в отличии от других коллективов проведет в августе. В связи с этим чемпионы страны проведут дополнительные спарринги в Австрии с "Унионом" Берлин и "Вильярреалом".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Унион Берлин.
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