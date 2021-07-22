"Шахтер" Де Дзерби перебил умопомрачительное достижение команды Луческу (видео)

Донецкий "Шахтер" разгромил "Оболонь" в рамках контрольного матча перед стартом сезона. "Горняки" забили в ворота киевской команды пять безответных мяча, однако самым интересным в этом поединке стал тот факт, что подопечные Роберто Де Дзерби сделали рекордное количество пасов среди украинских клубов за одну игру с момента подсчета данной статистики. Об этом рассказал спортивный журналист Евгений Гресь на своей страничке в facebook.

Футболисты "Шахтера" в игре с "Пивоварами" оформили а 1 101 передачу, точность которых составила 96%. Таким образом, "Горняки" перебили собственное достижение, датированное маем 2014 года, когда "Шахтер" Мирчи Луческу в матче с "Черкащиной" (3:0) сделал 1 044 паса с точностью 87%.

Примечательно, что при Луческу стало больше пасовать и "Динамо", которое в матче прошлого сезона с "Минаем" установило рекорд клуба по количеству передач в одной игре (834), а в последнем поединке против "Атлетика" киевляне оформили 815 пасов, что является достойным результатом.

Видеообзор матча "Шахтер" - "Оболонь":

"Телеграф" напоминает, что итальянский специалист Роберто Де Дзерби заменил на посту главного тренера дончан португальца Луиша Каштру.