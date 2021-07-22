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Защитник "Шахтера" женился на известной модели: фото и видео со свадьбы

Защитник "Шахтера" женился на известной модели: фото и видео со свадьбы
11:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

Одна из самых красивых пар украинского футбола Валерий Бондарь и Дарья Савина узаконили свои отношения. 21 июля защитник "Шахтера" женился на модели и спортивной журналистке, которая недавно прославилась на всю страну, став соведующей "Великого Футбола" во время Евро-2020.

Цвет настроения желтый: Савина похвастались стройными ножками (фото)

Трогательные снимки и видео с торжества доступны в сети:

Свадьба Валерия Бондаря и Дарьи Савиной

Свадьба Валерия Бондаря и Дарьи Савиной

Свадьба Валерия Бондаря и Дарьи Савиной

Свадьба Валерия Бондаря и Дарьи Савиной

Свадьба Валерия Бондаря и Дарьи Савиной

Свадьба Валерия Бондаря и Дарьи Савиной

Первый танец молодоженов:

 
 
 
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Публикация от(@savinadasha_fan)

Дарья Савина является бывшей девушкой "динамовца" Владислава Супряги, и после того, как стало известно об отношениях Савиной с "горняком" Бондарем в украинском футболе разгорелся скандал. Валерий не обращал внимание на данную ситуацию и сделал любимой невероятное предложение руки и сердца, от которого красотка не могла отказаться

Примечательно, что Бондарь не сумел поехать на Евро-2020 в составе сборной Украины из-за тяжелой травмы. На операцию в Рим он полетел вместе с любимой.

Савина частенько устраивает откровенными фотосессиями и радует своих подписчиков горячими образами.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 170

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Валерий Бондар, Дарья Савина.
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