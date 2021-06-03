Цвет настроения желтый: невеста футболиста "Шахтера" похвастались стройными ножками (фото)

Будущая жена футболиста "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина опубликовала в Instagram горячие фото, на которых похвастались стройной фигурой.

На фото спортивная журналистка одета в желтый пиджак и черное мини-платье, а в руках красотка держит футбольный мяч.

За три часа снимки набрали более трех тысяч лайков и почти сотню комментариев: " Огонь", "Даша, ты безумно красивая", "Солнышко", "Я от тебя схожу с ума". Отметим, таким образом невеста Бондаря поддержала сборную Украины, которая 3 июня сыграет товарищеский поединок с Северной Ирландией.

Красотка частенько одевается на фарт перед игрой национальной команды, предпочитая желтые и синие цвета. Представляем лучшие наряды журналистки в национальных цветах.

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