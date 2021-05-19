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Невеста футболиста "Шахтера" ошеломила глубоким декольте (фото)

Невеста футболиста "Шахтера" ошеломила глубоким декольте (фото)
19:28 Сегодня Телеграф Фото: Instagram savinadasha

Украинская журналистка и блогерша Дарья Савина, которая обручена с футболистом "Шахтера" Валерием Бондарем, порадовала поклонников новыми горячими фото на своей странице в Instagram. Красотка продемонстрировала пышную грудь и стройные ножки.

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На снимках Дарья предстала в облегающем мини-платье черного цвета и желтом пиджаке. Образ она дополнила босоножками на шпильке черного цвета и миниатюрной подвеской на шее.

 
 
 
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Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

"Ох, и комплиментов я в тот день столько собрала. Поэтому эта серия должна быть тут. Какое фото вам больше всего понравилось?", - написала Дарья в своем блоге.

За менее суток серия снимков набрала больше пяти тысяч лайков и почти две сотни лестных комментариев: "Очень красивая", "Красотка", "Все фотографии очень крутые", "Надо в кино срочно", "Фигура топ", "Кукла", "Роковая красавица", "Огненная красотка".

 
 
 
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Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

Девушке безумно нравиться фотографироваться и радовать подписчиков соблазнительными фото:

Дарья Савина

Дарья Савина

Дарья Савина

Дарья Савина

Дарья Савина

Дарья Савина

Дарья Савина

"Телеграф" напоминает, что Валерий на днях перенес операцию на колене в Риме. Невеста футболиста также полетела в Италию, чтобы поддержать жениха.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 232

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Валерий Бондар, Дарья Савина.
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