Невеста футболиста "Шахтера" ошеломила глубоким декольте (фото)

Украинская журналистка и блогерша Дарья Савина, которая обручена с футболистом "Шахтера" Валерием Бондарем, порадовала поклонников новыми горячими фото на своей странице в Instagram. Красотка продемонстрировала пышную грудь и стройные ножки.

На снимках Дарья предстала в облегающем мини-платье черного цвета и желтом пиджаке. Образ она дополнила босоножками на шпильке черного цвета и миниатюрной подвеской на шее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

"Ох, и комплиментов я в тот день столько собрала. Поэтому эта серия должна быть тут. Какое фото вам больше всего понравилось?", - написала Дарья в своем блоге.

За менее суток серия снимков набрала больше пяти тысяч лайков и почти две сотни лестных комментариев: "Очень красивая", "Красотка", "Все фотографии очень крутые", "Надо в кино срочно", "Фигура топ", "Кукла", "Роковая красавица", "Огненная красотка".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

Девушке безумно нравиться фотографироваться и радовать подписчиков соблазнительными фото:

"Телеграф" напоминает, что Валерий на днях перенес операцию на колене в Риме. Невеста футболиста также полетела в Италию, чтобы поддержать жениха.