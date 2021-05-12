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Невеста футболиста сборной Украины рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина (видео)

Невеста футболиста сборной Украины рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина (видео)
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Невеста футболиста "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Дарья Савина ответила на вопрос, сколько должен зарабатывать мужчина.

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Девушка заявила, что знает цену деньгам, а также может "подстраховать" своего мужчину в тяжелые времена, при этом она называла цифры от пяти тысяч долларов.

"$ 5 тысяч, $ 10 тысяч, $ 20 тысяч - я всегда войду в положение, честно. Кто бы что не говорил, кто бы как не смотрел, я прекрасно знаю, что такое деньги. Никогда деньги ни мне, ни моей маме, с которой я жила 18 лет, не сыпались нам по щелчку пальцев. Я прекрасно знаю, какие могут быть времена. Надо будет - я подстрахую, я тоже зарабатываю. У меня нет такого понятия, как "ставка". Вот ты должен зарабатывать столько-то и только потом мы с тобой поговорим, сможешь надеть кольцо мне на палец. У меня такого нет", - рассказала Савина в шоу "Отдушивдушу" на YouTube.

"Телеграф" напоминает, что Бондарь на днях перенес операцию на коленном суставе в Риме. Савина также полетела в Италию, чтобы поддержать жениха. Отметим, Валерий сделал огненное предложение Дарье в феврале 2021 года.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, Валерий Бондар, Дарья Савина.
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