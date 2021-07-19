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"Динамо" - "Атлетик": прямая видеотрансляция матча

"Динамо" - "Атлетик": прямая видеотрансляция матча
Обновлено 19:17 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Во вторник, 20 июля, киевское "Динамо" проведет свой заключительный матч на втором швейцарском сборе. Противостоять чемпионам Украины будет испанский клуб, выступающий в Примере, "Атлетико" Бильбао. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени. В этой статье ближе к началу поединка будет доступна прямая видеотрансляция игры.

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Прямая видеотрансляция матча "Динамо" - "Атлетик" доступна на Youtube-канале ФК "Динамо" Киев:

Прошлый сезон "Атлетик" завершил на 10-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги, а в Кубке Испании "Баски" добрались до финала, уступив "Барселоне" (0:4).

Отметим, динамовцы после матча с "Атлетиком" отправятся на третий тренировочный сбор, который пойдет в Австрии, где "Бело-синие" проведут два спарринга с коллективами из Примеры и Бундеслиги. После этого чемпионы Украины вернутся на родину, где будут готовиться к первом официальному матчу в сезоне - против "Вереса" (01.08.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" предложило "Руху" свой стадион для проведения домашних матчей, однако ситуация вокруг скандала со "Львов Ареной" решилась только  после вмешательства местных властей.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Атлетик Б.
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