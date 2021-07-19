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Львовский "Рух" наконец-то нашел домашний стадион на сезон 2021/22

Львовский "Рух" наконец-то нашел домашний стадион на сезон 2021/22
Обновлено 16:09 Сегодня Телеграф Фото: ФК Рух

Футбольный клуб "Рух" будет проводить домашние матчи чемпионата Украины 2021/22 на "Арене Львов". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Последний гол в чемпионате Украины обернулся скандалом с пальцем (видео)

Львовская команда угодила в скандал в связи с тем, что долгое время не могла объявить свой домашний стадион на сезон 2021/22. Команда сначала не смогла договориться с "Ареной Львов", затем стадион "Украина", где хотел играть "Рух", потерял категорию, а вместе с ней и статус арены, что может принимать матчи УПЛ. Руку помощи протянуло "Динамо", однако и тут "Рух" ждала неудача. В итоге только после вмешательства львовских властей футбольный клуб таки сумел договориться со "Львов Ареной" об аренде.

За каждый матч на "Арене Львов" "Рух" будет платить 210 000 грн. Оплата подогрева будет происходить на условиях клуба.

"ФК "Рух" будет играть на "Арене Львов". Сегодня стороны подписали официальное соглашение. Параллельно работаем над большим меморандумом о сотрудничестве и взаимопонимании между тремя футбольными клубами, двумя стадионами и городом", - написал мэр Львова Андрей Садовый у себя на страничке в facebook.

Примечательно, что свои домашние игры на "Львов Арене" будет проводить и ПФК "Львов", в котором произошла вспышка коронавируса перед стартом чемпионата.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Львов, Футбол, ФК Рух.
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