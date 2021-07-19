Старт чемпионата Украины под угрозой срыва: журналист сообщил о плачевном положении ФК "Львов"

Футбольный журналист Игорь Бурбас на своей страничке в twitter сообщил об эпидемии коронавируса в ФК "Львов".

По информации источника, во львовской команде положительный тест на коронавирус оказался у 11 футболистов, а также четырех тренеров. Кроме того, еще у нескольких игроков выявлена повышенная температура. Примечательно, что именно "Львов" должен открывать УПЛ сезона 2021/22. На пятницу, 23 июля, у "Горожан" запланирована игра первого тура с "Мариуполем".

"Старт украинского футбольного сезона под угрозой срыва. Пока по всей стране эпидемситуация держится на рекордно низком уровне, в ПФК "Львов" сейчас сразу аж 15 положительных ковид-тестов (11 футболистов, 4 тренера). Плюс еще пятеро с температурой. А через 4 дня матч с "Мариуполем", - написал Бурбас.

Старт українського футбольного сезону під загрозою зриву Поки по всій країні епідемситуація тримається на рекордно низькому рівні, в ПФК Львів нині одразу аж 15 позитивних ковід-тестів (11 футболістів, 4 тренери). Плюс ще 5-ро на температурі. А за 4 дні матч з Маріуполем... — Igor Burbas (@iburbas) July 19, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, что у ФК "Львов" был конфликт с "Ареной Львов", но стороны в итоге сумели договориться, а вот "Рух" - до сих пор без домашней арены.