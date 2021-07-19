Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Стали известны потенциальные соперники "Ворсклы" и "Колоса" в квалификации Лиги конференций
Стали известны потенциальные соперники "Ворсклы" и "Колоса" в квалификации Лиги конференций
Львовский "Рух" наконец-то нашел домашний стадион на сезон 2021/22
Львовский "Рух" наконец-то нашел домашний стадион на сезон 2021/22
Россияне пожаловались на туалеты в Олимпийской деревне
Россияне пожаловались на туалеты в Олимпийской деревне
Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц
Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц

Старт чемпионата Украины под угрозой срыва: журналист сообщил о плачевном положении ФК "Львов"

Старт чемпионата Украины под угрозой срыва: журналист сообщил о плачевном положении ФК "Львов"
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф Фото: ФК Львов

Футбольный журналист Игорь Бурбас на своей страничке в twitter сообщил об эпидемии коронавируса в ФК "Львов".

Карантин? Не, не слышали! Поведение болельщиков на футбольном матче ФК "Львов" возмутило сеть

По информации источника, во львовской команде положительный тест на коронавирус оказался у 11 футболистов, а также четырех тренеров. Кроме того, еще у нескольких игроков выявлена повышенная температура. Примечательно, что именно "Львов" должен открывать УПЛ сезона 2021/22. На пятницу, 23 июля, у "Горожан" запланирована игра первого тура с "Мариуполем".

"Старт украинского футбольного сезона под угрозой срыва. Пока по всей стране эпидемситуация держится на рекордно низком уровне, в ПФК "Львов" сейчас сразу аж 15 положительных ковид-тестов (11 футболистов, 4 тренера). Плюс еще пятеро с температурой. А через 4 дня матч с "Мариуполем", - написал Бурбас.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у ФК "Львов" был конфликт с "Ареной Львов", но стороны в итоге сумели договориться, а вот "Рух" - до сих пор без домашней арены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 243

Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Львов, Игорь Бурбас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гимнаст протестировал антисекс-кровать в Олимпийской деревне в Токио (видео)
02 Львовский "Рух" вынужден будет играть "домашние" матчи в Киеве
03 Волейболист не поместился в ванную комнату в Олимпийской деревне (фото)
04 "Шахтер" узнал имя первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
05 "Руху" запрещают играть в Киеве, львовский клуб не может найти домашний стадион
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь