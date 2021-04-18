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"Барселона" уничтожила "Атлетик" и выиграл первый трофей в 2021 году (видео)

"Барселона" уничтожила "Атлетик" и выиграл первый трофей в 2021 году (видео)
Обновлено 00:21 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fcbarcelona

В субботу, 17 апреля, "Атлетик" в финальном матче Кубка Испании сезона 2020/21 принимал "Барселону". Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе в Севилье, завершилась разгромом номинальных хозяев со счетом 0:4.

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"Атлетико" сумел дать бой "Барселоне" только в первой половине матча, а вот во втором тайме каталонцы устроили тотальный погром "Басков". За "Сине-гранатовых" голами отметились Антуан Гризманн, Френки де Йонг и Лионель Месси, оформивший дубль.

Видео гола Гризманна:

Видео гола де Йонга:

Видео гола Месси:

Видео второго гола Месси:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

"Барселона" в 31-й раз (рекорд) стала обладателем Кубка Испании.

"Телеграф" напоминает, что пару недель назад был сыгран матч за Кубок Испании-2020, в котором "Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" со счетом 1:0.

Отметим, накануне решающего матча Кубка Короля-2021 "Барселона" в чемпионате Испании проиграла "Реалу".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 488

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ФК Барселона, Футбол, ФК Атлетик Б, Кубок Испании.
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