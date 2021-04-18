"Барселона" уничтожила "Атлетик" и выиграл первый трофей в 2021 году (видео)

В субботу, 17 апреля, "Атлетик" в финальном матче Кубка Испании сезона 2020/21 принимал "Барселону". Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе в Севилье, завершилась разгромом номинальных хозяев со счетом 0:4.

"Атлетико" сумел дать бой "Барселоне" только в первой половине матча, а вот во втором тайме каталонцы устроили тотальный погром "Басков". За "Сине-гранатовых" голами отметились Антуан Гризманн, Френки де Йонг и Лионель Месси, оформивший дубль.

Видео гола Гризманна:

Видео гола де Йонга:

Видео гола Месси:

Видео второго гола Месси:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

"Барселона" в 31-й раз (рекорд) стала обладателем Кубка Испании.

"Телеграф" напоминает, что пару недель назад был сыгран матч за Кубок Испании-2020, в котором "Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" со счетом 1:0.

Отметим, накануне решающего матча Кубка Короля-2021 "Барселона" в чемпионате Испании проиграла "Реалу".