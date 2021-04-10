"Реал" минимально обыграл "Барселону" в Эль-Класико (видео)

В субботу, 10 апреля, "Реал" в рамках центрального матча 30-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимал "Барселону". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 14-й минуте поединка "Реал" вышел вперед. Лукас Васкес прострелил на ближнюю штангу, а Карим Бензема пяткой пробил мимо и Араухо и тер Штегена. На 28-й минуте "Королевский клуб удвоил преимущество": Винисиус заработал перспективный штрафной, которых реализовал Тони Кроос. Немец пробил на силу, и мяч после двойного рикошета таки попал в ворота.

В начале второго тайма каталонцы сумели отквитать один усилиями Оскара Мингесы, который в касание переправил мяч в ворота Куртуа после прострела Альбы.

Видео гола Бензема:

Видео гола Крооса:

Видео гола Мингесы:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Этот результат позволил "Реалу" (66 очков) подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Барселона" (65 очков) - третья. В следующем туре "Сливочные" сыграют в гостях с "Хетафе" (18.04.2021), а "Сине-гранатовые" также сыграют с "Хетафе", но позднее (22.04.21)

"Телеграф" напоминает, что в 29-м туре "Реал" справился с "Эйбаром", а "Барселона" с большими проблемами переиграла "Вальядолид".