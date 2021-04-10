Скачать
Воскресенье, 11.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Аргентине футболист забил блестящий гол бисиклетой (видео)
В Аргентине футболист забил блестящий гол бисиклетой (видео)
Вечер бокса Усика в Киеве: онлайн-трансляция (видео)
Вечер бокса Усика в Киеве: онлайн-трансляция (видео)
Французский футболист забил феноменальный гол со штрафного в Украине (видео)
Французский футболист забил феноменальный гол со штрафного в Украине (видео)
"Динамо" перед "Шахтером" разобралось с "Днепром-1" (видео)
"Динамо" перед "Шахтером" разобралось с "Днепром-1" (видео)

"Реал" минимально обыграл "Барселону" в Эль-Класико (видео)

"Реал" минимально обыграл "Барселону" в Эль-Класико (видео)
Обновлено 23:52 Сб, 10 Апрель 2021 Телеграф Фото: Twitter fcbarcelona

В субботу, 10 апреля, "Реал" в рамках центрального матча 30-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимал "Барселону". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Реал" обыграл "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов, пропустив гол дома (видео)

Уже на 14-й минуте поединка "Реал" вышел вперед. Лукас Васкес прострелил на ближнюю штангу, а Карим Бензема пяткой пробил мимо и Араухо и тер Штегена. На 28-й минуте "Королевский клуб удвоил преимущество": Винисиус заработал перспективный штрафной, которых реализовал Тони Кроос. Немец пробил на силу, и мяч после двойного рикошета таки попал в ворота. 

В начале второго тайма каталонцы сумели отквитать один усилиями Оскара Мингесы, который в касание переправил мяч в ворота Куртуа после прострела Альбы.

Видео гола Бензема:

Видео гола Крооса:

Видео гола Мингесы:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее. 

Этот результат позволил "Реалу" (66 очков) подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании,  "Барселона" (65 очков) - третья. В следующем туре "Сливочные" сыграют в гостях с "Хетафе" (18.04.2021), а "Сине-гранатовые" также сыграют с "Хетафе", но позднее (22.04.21)

"Телеграф" напоминает, что в 29-м туре "Реал" справился с "Эйбаром", а "Барселона" с большими проблемами переиграла "Вальядолид".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 415

Все по теме:

ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Ла Лига.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист забил супергол с центра поля на самом полосатом поле Украины (видео)
02 Французский футболист забил феноменальный гол со штрафного в Украине (видео)
03 Вечер бокса Усика в Киеве: онлайн-трансляция (видео)
04 В Москве прозвучал гимн Украины в честь победы тяжелоатлетки Марущак (видео)
05 Непобедимого российского супертяжа избили на глазах родной публики (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь