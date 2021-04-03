"Реал" добыл трудовую победу на аутсайдером Примеры (видео)

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Обновлено 20:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter realmadrid

В субботу, 3 апреля, "Реал" в рамках матча 29-го тура чемпионата Испании принимал "Эйбар". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Победу "Королевскому клубу" принесли точные выстрелы Марко Асенсио и Карима Бензема. Испанец реализовал выход один на один, а француз переправил мяч в ворота гостей ударом головой после навеса с левого фланга.

Видео гола Асенсио:

Видео гола Бензема:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот успех позволил "Реалу" (63 очка) подняться на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, "Эйбар" (23 очка) - предпоследний. В следующем туре "Сливочные" примут "Барселону" (10.04.2021), а "Оружейники" сыграют дома с "Леванте" (10.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что капитан "Реала" травмировался и не сыграет с "Барселоной".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 187

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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Эйбар.
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