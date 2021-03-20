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Зачем Роналду, если есть Бензема: обзор матча "Сельта" - "Реал" (видео)

Зачем Роналду, если есть Бензема: обзор матча "Сельта" - "Реал" (видео)
Обновлено 20:41 Сегодня Телеграф

В субботу, 20 марта, "Сельта" в рамках матча 28-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимала "Реал". Встреча, проходившая на стадионе "Балаидос", завершилась со счетом 1:3 в пользу хозяев. Дублем в игре отметился Карим Бензема.

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"Реал" без проблем одолел "середняка" Ла Лиги, забив в ворота Вильяра три мяча. За "Королевский клуб" голами отметились Карим Безема и Марко Асенсио. "Сельта" сумела на все это ответить лишь точным выстрелом Санти Мины.

Видео гола Бензема:

Видео гола Бензема:

Видео гола Мины:

Видео гола Асенсио:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Это поражение оставило "Сельту" (34 очков) на 11-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, "Реал" (60 очков) - второй. В следующем туре "Кельты" сыграют на выезде с "Алавесом" (04.04.2021), а "Сливочные" примут "Эйбар" (03.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" выбил "Аталанту" Малиновского из Лиги чемпионов. Позднее "Сливочные" получили соперника в 1/4 финала ЛЧ.

"Телеграф" напоминает, что после провала "Ювентуса" в Лиге чемпионов клуб может покинуть лидер туринцев Криштиану Роналлду. Сообщалось, что португалец не против вернуться в "Реал".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Сельта.
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