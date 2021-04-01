"Реал" потерял капитана перед матчами с "Барселоной" и "Ливерпулем"

Медицинская служба "Реала" сообщила о мышечном повреждении капитана команды Серхио Рамоса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Позднее стали известны сроки восстановления центрального защитника. По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, лидер "Реала" пропустит около месяца. Данную информацию косвенно подтвердил и сам испанец, который впрочем не указал сроков своего восстановления, однако сообщил, что пропустит важные матчи команды.

Таким образом, 35-летний Рамос пропустит игру с "Барселоной" (10.04.2021), а также два матча "Сливочных" с "Ливерпулем" (06.04.2021 и 14.04.2021) в Лиге чемпионов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" попыталась подписать Холанда, за которым следит и "Реал".