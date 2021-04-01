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"Реал" потерял капитана перед матчами с "Барселоной" и "Ливерпулем"

"Реал" потерял капитана перед матчами с "Барселоной" и "Ливерпулем"
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram sergioramos

Медицинская служба "Реала" сообщила о мышечном повреждении капитана команды Серхио Рамоса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Позднее стали известны сроки восстановления центрального защитника. По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, лидер "Реала" пропустит около месяца. Данную информацию косвенно подтвердил и сам испанец, который впрочем не указал сроков своего восстановления, однако сообщил, что пропустит важные матчи команды.

Таким образом, 35-летний Рамос пропустит игру с "Барселоной" (10.04.2021), а также два матча "Сливочных" с "Ливерпулем" (06.04.2021 и 14.04.2021) в Лиге чемпионов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" попыталась подписать Холанда, за которым следит и "Реал".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 176

Все по теме:

Серхио Рамос, ФК Реал, ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Футбол.
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