"Барселона" благодаря голу на последней минуте обыграла аутсайдера Примеры (видео)

В понедельник, 5 апреля, "Барселона" в рамках матча 29-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимала "Вальядолид". Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, при чем каталонцы забили победный гол на последней минуте поединка.

Единственный гол в игре записал на свой счет Усман Дембеле. На 90-й минуте французский нападающий ударом с лету в касание с угла вратарской прошил кипера гостей после подачи Френки де Йонга и последующей скидки Рональда Араухо.

Видеообзор матча "Барселона" - "Вальядолид" (переход на Youtube):

Этот успех позволил "Барселоне" (65 очков) подняться на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, "Вальядолид" (27 очков) - 16-й. В следующем туре "Сине-гранатовые" сыграют на выезде с "Реалом" (10.04.2021), а "Бело-фиолетовые" примут "Гранаду" (11.04.2021).

Ранее сообщалось, что "Реал" перед матчем с "Барселоной" потерял своего лидера.