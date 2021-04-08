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У форварда "Барселоны" родился третий ребенок: все дети появились на свет 8 апреля в разные годы

У форварда "Барселоны" родился третий ребенок: все дети появились на свет 8 апреля в разные годы
17:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram eri_chope

Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. Удивительно, что все его дети родились в один день - 8 апреля.

Счастливый папочка у себя на страничке в Instagram опубликовал сторис с памятным событием, в котором сообщил имя ребенка - Альба.

Гризманн женат на Эрике Чоперене. Пара с 2017 года находится в браке, хотя вместе они уже более 8 лет. Пара воспитывают дочь Мию, которая родилась 8 апреля 2016 года, а также сына Амаро, появившегося на свет 8 апреля 2019 года. 

 
 
 
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Публикация от EriKA Choperena (@eri_chope)

В текущем сезоне 30-летний Гризманн провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 14 голами и 11 результативными передачами.

Украинским болельщикам француз сумел попортить нервы в мартовском поединке сборных в отборе на ЧМ-2022, когда забил гол в ворота "Желто-синих", который нельзя было засчитывать. В итоге сборная Украины сумела отыграться и свести поединок к ничьей.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Барселона, Футбол, Антуан Гризманн.
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