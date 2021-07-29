Скачать
Четверг, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Свитолина сразится только за "бронзу" Олимпийских игр
Свитолина сразится только за "бронзу" Олимпийских игр
Украинка Ус заняла 7-е место в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио
Украинка Ус заняла 7-е место в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио
Стал известен победитель в женской рапире на командном турнире Олимпийских игр
Стал известен победитель в женской рапире на командном турнире Олимпийских игр
Дзюдо на Олимпиаде: результаты 6-го игрового дня
Дзюдо на Олимпиаде: результаты 6-го игрового дня

Второй тур УПЛ: расписание и результаты матчей чемпионата Украины

Второй тур УПЛ: расписание и результаты матчей чемпионата Украины
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Уже в пятницу, 30 июля, в чемпионате Украины сезона 2021/22 стартуют матчи второго тура. Первой игрой станет поединок во Львове, где одноименная команда примет донецкий "Шахтер". Действующий чемпион Украины "Динамо" стартует в лиге только в воскресенье, 1 августа, домашним матчем с дебютантом УПЛ "Вересом". Все результаты и видеообзоры игр 2-го тура УПЛ будут доступны ниже в этой статье.

Первый матч чемпионата Украины 2021/22 завершился вничью (видео)

Расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины (обновляется)

30 июля (пятница)

  • Львов – Шахтер 19:00 - "Футбол 1"
  • Колос – Металлист 1925 21:00 - "Футбол 2"

31 июля (суббота)

  • Минай – Александрия 17:00 - Футбол 2
  • Черноморец – Днепр-1 19:30 - Футбол 2

1 августа (воскресенье)

  • Мариуполь – Десна 17:00 - Футбол 1
  • Динамо – Верес 19:30 2+2
  • Ворскла – Рух 19:30 - Футбол 1

2 августа (понедельник)

  • Ингулец – Заря 19:30

Отметим, "Динамо" в новой форме (заглавное фото, прим. ред.) только-только начнет свой путь в новом сезоне, ведь первый тур киевляне пропускали из-за ситуации с "Олимпиком", который решил покинуть лигу (место донецкой команды занял "Минай".). Со всеми результатами и видеообзорами матчей первого тура можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 189

Все по теме:

Футбол, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полуфинал Свитолиной и заплыв за "золото" Романчука: расписание и результаты 6-го игрового дня Олимпиады в Токио
02 Олимпиада, день 6-й: кто выиграл медали в гребле
03 Еще одна "бронза": украинский пловец Романчук стал третьим на Олимпиаде в Токио
04 "Динамо" пополнилось новым нападающим
05 "Ворскла" - КуПС: где и когда смотреть ответный матч Лиги конференций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь