Второй тур УПЛ: расписание и результаты матчей чемпионата Украины

Уже в пятницу, 30 июля, в чемпионате Украины сезона 2021/22 стартуют матчи второго тура. Первой игрой станет поединок во Львове, где одноименная команда примет донецкий "Шахтер". Действующий чемпион Украины "Динамо" стартует в лиге только в воскресенье, 1 августа, домашним матчем с дебютантом УПЛ "Вересом". Все результаты и видеообзоры игр 2-го тура УПЛ будут доступны ниже в этой статье.

Расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины (обновляется)

30 июля (пятница)

Львов – Шахтер 19:00 - "Футбол 1"

Колос – Металлист 1925 21:00 - "Футбол 2"

31 июля (суббота)

Минай – Александрия 17:00 - Футбол 2

Черноморец – Днепр-1 19:30 - Футбол 2

1 августа (воскресенье)

Мариуполь – Десна 17:00 - Футбол 1

Динамо – Верес 19:30 2+2

Ворскла – Рух 19:30 - Футбол 1

2 августа (понедельник)

Ингулец – Заря 19:30

Отметим, "Динамо" в новой форме (заглавное фото, прим. ред.) только-только начнет свой путь в новом сезоне, ведь первый тур киевляне пропускали из-за ситуации с "Олимпиком", который решил покинуть лигу (место донецкой команды занял "Минай".). Со всеми результатами и видеообзорами матчей первого тура можно ознакомиться у нас на сайте.