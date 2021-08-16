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"Монако" - "Шахтер": онлайн матча Лиги чемпионов

"Монако" - "Шахтер": онлайн матча Лиги чемпионов
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Во вторник, 17 августа, "Шахтер" проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Монако". Поединок, который рассудит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели, начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" в этой статье проведет текстовый онлайн встречи, где будут доступны видео голов.

"Монако" -:- "Шахтер"

(Начало - в 22:00)

"Монако" и "Шахтер" начали свой путь в Лиге чемпионов с 3-го квалификационного раунда. Ранее "Горняки" дважды обыграли бельгийский "Генк", а "Монако" расправилось с пражской "Спартой" (общий счет - 5:1). Добавим, что победитель двухматчевого противостояния (вторая игра состоится 25 августа в Харькове, - прим. ред.) пробьется в групповой этап ЛЧ, а проигравший - в групповую стадию ЛЕ.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч "Монако" - "Шахтер" в прямом эфире в Украине, а также в рассказывал о прогнозе букмекеров на первую игру между этими коллективами

Напомним, в четверг, 19 августа, в еврокубках стартует "Заря". Букмекеры уже оценили шансы луганчан пробиться в групповой этап Лиги Европы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Монако.
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