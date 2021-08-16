"Рапид" - "Заря": букмекеры не верят в украинский клуб в первом стыковом матче Лиги Европы

Луганская "Заря" является аутсайдером в противостоянии с венским "Рапидом" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22.

Об этом сообщает букмекерская контора Пари-Матч накануне первого матча между командами.

По мнению аналитиков "Пари-Матч", луганский клуб является андердогом встречи, а на триумф украинского клуба можно сделать ставку с коэффициентом 4,80. Успех "Рапида" в домашнем матче оценивается в 1,70, а ничья - в 3,90. Самым вероятным исходом первой встречи специалисты называют результат 1:0 в пользу австрийского клуба (коэффициент 7,30).

Добавим, что победа в двухматчевом противостоянии принесет одной из команд путевку в групповой этап Лиги Европы. Проигравший окажется в группе в Лиге конференций. Аналитики считают, что у "Рапида" больше шансов на победу в двухматчевой дуэли - коэффициент 1,65 на австрийцев и 2,24 на "Зарю".

Прогноз букмекеров на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы "Рапид" - "Заря" (данные за 16 августа):

Пари-Матч: (победа "Рапида" 1,70 - ничья 3,90 - победа "Зари" 4,80)

Напомним, "Рапид" в отличии от "Зари" начал квалификацию раньше. Австрийцы в третьем квалификационном раунде по сумме двух матчей выбил кипрский "Анортосис" (3:0, 1:2).

"Телеграф" напоминает, что накануне из еврокубков уже вылетели две украинские команды - "Колос" и "Ворскла".