"Ворскла" сенсационно проиграла КуПСу и вылетела из еврокубков (видео)

В четверг, 29 июля, "Ворскла" в рамках ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2020/21 принимала финский КуПС. Встреча, которая состоялась в Полтаве на стадионе Бутовского, завершилась со счетом 2:2 в основное время, а во втором экстра-тайме гости вырвали победу. Итоговый счет - 2:3 в пользу финнов. Именно КуПС шагает дальше в еврокубке, а "Ворскла" вылетела.

"Ворскла" 2:3 КуПС

Голы: Тилль 48', Скляр 55' - Себбан 49', Ниссила 90+3', Удо 111'

(Первый матч 2:2)

Ключевые события в поединке произошли в дебюте второго тайма. На быстрый гол Оливье Тилля КуПС ответил моментально красивым точным ударом Джордана Себбана с линии штрафной. А второй гол "Ворсклы" записал на свой счет Александр Скляр. Как и в Финляндии КуПС отыгрался и сделал это в компенсированное время, а спасительный гол записал на свой счет Урхо Ниссила. В экстра-таймах КуПС вырвал победу. Кушниренко оставил свою команду в меньшинстве (прямая красная карточка), и в большинстве Аньекпено Удо вырвал для гостей победу.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Видео победного гола Удо:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Первая игра, которая проходила в Куопио, завершилась со счетом 2:2. Таким образом, в следующий раунд отбора Лиги конференций пробился именно КуПС. В третьем квалификационном раунде ЛК финны сыграют против победителя противостояния "Арис" - "Астана", которые начнут свой матч позднее. Первая игра между соперникам завершилась победой казахстанского клуба со счетом 0:2. Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 5 и 12 августа.