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"Ворскла" упустила победу над КуПСом в Лиге конференций (видео)

"Ворскла" упустила победу над КуПСом в Лиге конференций (видео)
Обновлено 20:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcvp.official

В четверг, 22 июля, "Ворскла" в рамках первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2021/22 провела гостевой поединок против КуПСа. Встреча состоялась на стадионе "Куопион Кескускенття" в финском городе Куопио и завершилась со счетом 2:2.

Поединок начался с холодного душа для полтавчан. Уже на шестой минуте встречи нигерийский нападающий КуПСа Аниекпено Удо дальним ударом прошил ворота гостей. На 29-й минуте "Ворскла" отыгралась усилиями малийского защитника Ибрагима Кане, который в тяжелой ситуации сумел протолкнуть мяч в ворота хозяев. В начале второй 45-минутки гости вышли вперед усилиями люксембургского хавбека Оливье Тилля, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. На 97-й минуте финская команда сумела спастись. После подачи с углового финн Диого Томас воспользовался неразберихой в чужой штрафной, забив последний гол в матче.

КуПС 2:2 "Ворскла"

Голы: Удо 6', Томас 90+7' - Кане 29', Тилль 55' (с пенальти)

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Тилля:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, ответная игра между командами пройдет в следующий четверг, 29 июля, в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Бутовского. Примечательно, что с текущего сезона на турнирах под эгидой УЕФА не действует правило выездного гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по итогам жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги конференций победитель противостояния КуПС - "Ворскла" сыграет с победителем пары "Астана" (Казахстан) / "Арис" (Греция). К слову, с этого раунда в еврокубке начинает свой путь "Колос". Поединки этой стадии турнира пройдут 5 и 12 августа.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ворскла, Футбол, Лига конференций, ФК КуПС.
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