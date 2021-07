Стали известны потенциальные соперники "Ворсклы" и "Колоса" в квалификации Лиги конференций

В понедельник, 19 июля, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций сезона 2021/22.

На этой стадии турнира в борьбу вступает "Колос" из Ковалевки, а полтавская "Ворскла" окажется здесь, если пройдет финский КуПС во втором раунде отбора. По итогам слепого жребия "Колосу" в соперники достанется победитель противостояния ФКСБ (Румыния) / "Шахтер" Караганда (Казахстан), а полтавчане могут сыграть с победителем пары "Астана" (Казахстан) / "Арис" (Греция).

Отметим, ФКСБ - это бывший клуб "Стяуа", который еще судится за наследие великой команды.

Матчи третьего раунда отбора Лиги конференций пройдут 5 и 12 августа. "Ворскла" свои игры с КуПСом проведет 22 и 29 июля.

Результаты жеребьевки третьего квалифай-раунда Лиги конференций:

These games will take place on the 2nd & 27th of August 2021



Any predictions for who makes it through to the play-offs? #UECL #EuropaConferenceLeague pic.twitter.com/iRkj0PXnVS