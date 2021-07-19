"Шахтер" узнал имя первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

В понедельник, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Семь команд начнут борьбу с этой стадии турнира, а еще 13 коллективов выйдут из второго отборочного раунда. В жеребьевке участвовали 20 клубов. Были проведены сразу две процедуры: одна - для 12 представителей Пути чемпионов, а вторая - для 8 команд Пути представителей лиг, где выступит и донецкий "Шахтер". По итогам жребия дончанам достался в соперники бельгийский "Генк".

Путь чемпионов

Путь представителей лиг

Матчи этого раунда отбора ЛЧ пройдут 3/4 и 10/11 августа. Отметим, правило выездного гола больше не действует на турнирах под эгидой УЕФА.

19 июля также состоятся жеребьевки и для квалифай-раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

"Телеграф" напоминает, что победителем прошлого сезона Лиги чемпионов стал "Челси", переигравший в финале "Манчестер Сити" Александра Зинченко.