Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
16:0 - женская команда "Шахтера" провела дебютную игру (видео)
16:0 - женская команда "Шахтера" провела дебютную игру (видео)
Названы самые высокооплачиваемые участники Олимпиады в Токио
Названы самые высокооплачиваемые участники Олимпиады в Токио
"Руху" запрещают играть в Киеве, львовский клуб не может найти домашний стадион
"Руху" запрещают играть в Киеве, львовский клуб не может найти домашний стадион
Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц
Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц

"Шахтер" узнал имя первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

"Шахтер" узнал имя первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
13:23 Сегодня Телеграф Фото: Twitter championsleague

В понедельник, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

16:0 - женская команда "Шахтера" провела дебютную игру (видео)

Семь команд начнут борьбу с этой стадии турнира, а еще 13 коллективов выйдут из второго отборочного раунда. В жеребьевке участвовали 20 клубов. Были проведены сразу две процедуры: одна - для 12 представителей Пути чемпионов, а вторая - для 8 команд Пути представителей лиг, где выступит и донецкий "Шахтер". По итогам жребия дончанам достался в соперники бельгийский "Генк".

Путь чемпионов

Путь представителей лиг

Матчи этого раунда отбора ЛЧ пройдут 3/4 и 10/11 августа. Отметим, правило выездного гола больше не действует на турнирах под эгидой УЕФА.

19 июля также состоятся жеребьевки и для квалифай-раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

"Телеграф" напоминает, что победителем прошлого сезона Лиги чемпионов стал "Челси", переигравший в финале "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 125

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, Жеребьевка Лиги Чемпионов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гимнаст протестировал антисекс-кровать в Олимпийской деревне в Токио (видео)
02 Львовский "Рух" вынужден будет играть "домашние" матчи в Киеве
03 Украинская команда NAVI выиграла 400 тысяч долларов на турнире по Counter Strike (видео)
04 Авария Ферстаппена и Хэмилтона в "Сильверстоуне": Макс указал на неспортивное поведение Льюиса (видео)
05 16:0 - женская команда "Шахтера" провела дебютную игру (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь